طقس حار يضرب الفيوم في 5 أيام رمضان.. هبوب رياح ساخنة والعظمى 41 درجة

ضرب طقس حار مختلف أرجاء محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من شهر رمضان، واختفى الناس من الشوارع بعدما قرر البقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الحرارة الساخنة، حتى يخففون على أنفسهم إرهاق الصيام، ولا يشعرون بالعطش الشديد جراء الحرارة الشديدة، وذلك بسبب الموجة الحارة التي ضربت البلاد أمس الثلاثاء، وتصل إلى ذروتها غداً الخميس وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

وبلغت درجة الحرارة العظمى في محافظة الفيوم اليوم، 41 درجة، وساد طقس شديد الحرارة منذ صباح اليوم على كل الأرجاء، وتنخفض تدريجياً بحلول المساء لتصل إلى 18 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 11 كيلو متر في الساعة واتخذت اتجاهاً شمالية شمالية غربية، فيما بلغت سرعة هبات الرياح 27 كيلو متر في الساعة.

تحذيرات من هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة حارة وارتفاع أكبر في درجات الحرارة يضرب محافظة الفيوم، غداً الخميس، وذلك بسبب هبوب كتلة هوائية شديدة الحرارة والتي قدمت من الصحراء الغربية.

انخفاض درجات الحرارة الجمعة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ تلك الموجة الحارة ستنكسر وتبدأ في الانخفاض بدءاً من يوم الجمعة، حيث تنخفض بمقدار 9 درجات.

نصائح لتفادي الإصابة بضربة شمس

ووجه الدكتور محمد عبد الله كامل أخصائي الباطنة والكلى بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، المواطنين بالالتزام بعدة نصائح لتجنب الإصابة بضربة شمس، أبرزها ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، واستخدام غطاء للرأس أو شمسية، موجهاً المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

كثرة الاستحمام والمضمضة باستمرار

وأضاف أخصائي الباطنة والكلى، أنّه يجب تلطيف البشرة والجسم بالاستحمام المتكرر، والمضمضة على فترات مع الحذر من وصول المياه إلى المعدة حتى لا يفسد الصيام، مع ضرورة الابتعاد عن التواجد في الأماكن المزدحمة والسيئة التهوية، والإكثار من شرب السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور.