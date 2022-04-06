الأزهر يوضح حكم الاغتسال وغسل الرأس والوجه بسبب الحر في نهار مضان

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز للصائم في اليوم الحار أن يغتسل أو يغسل رأسه ووجهه ونحو ذلك؛ تبرّدًا بالماء؛ لما رُوي عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدنَا رَسُولِ الله أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ «صَائِمًا فِي السَّفَرِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ». [أخرجه النسائي].

الاغتسال في نهار رمضان

وحول حكم الاغتسال وغسه الوجه في نهار رمضان واصل مركز الأزهر: وليستبشر بما أعده الله سبحانه للصائمين، وليعلم أن في صبره على طاعة الله سبحانه الأجر العظيم والثواب الكثيرعَنْ أُمِّنَا عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنها أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ». [أخرجه الدارقطني].

تعاطي لقاح كورونا

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى أخرى أنه يجوز تعاطي لقاح كورونا في نهار رمضان، ولا يؤثر ذلك في صحة الصوم، لكون المادة العلاجية تدخل الجسم عن طريق الجلد بالحقن، والجلد ليس منفذًا إلى الجوف.

صيام الحامل

وقال مركز الأزهر في فتوى ثالثة أيضا إنه تفطر المرأة الحامل والمرضع، إذا لم تقدر على الصوم، وتقضي الأيام التي أفطرتها، بعد وضع الحمل، والفطام، ولا تجزئ عنها الفدية ما دامت قادرة على الصوم.

كما تلقى المركز سؤالا في وقت سابق يقول «هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟»، وقال مركز الأزهر إن مدفع الإفطار وأذانَ المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر الصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» [ أخرجه البخاري]..والله تعالى أعلم.