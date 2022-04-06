«سر الخلطة» على شاشة «الوطن».. أسرع طريقة لعمل ورقة اللحمة

قدمت شاشة «الوطن»، حلقة اليوم من برنامج «سر الخلطة»، الذي يعرض طوال شهر رمضان، من داخل مطعم «حواوشي ربيع»، وتناولت طريقة عمل ورقة اللحمة، التي تُعد من أشهى وألذ وصفات اللحمة المطبوخة، كما يمكن استخدام أي نوع من أنواع اللحمة لتحضيرها، ويمكن وضع مجموعة متنوعة من الخضار لتتناسب مع جميع الأذواق.

مقادير عمل ورقة اللحمة

وشرح القائم على المطعم ويدعى الشيف «وليد»، مقادير عمل ورقة اللحمة، وهي نصف كيلو من اللحم المقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم، وحبتان من البصل حجمهما متوسط، ويتم تقطيعهما إلى شرائح رفيعة، وحبتان من الجزر متوسط الحجم وتقطيعهما إلى شرائح، وعودان من الكراث المقطع إلى شرائح، وحبتان من الفلفل الحار المقطع إلى شرائح.

ومن ضمن المقادير أيضًا، 10 فصوص من الثوم المفروم فرما ناعما، وحبتان من الفلفل الرومي الحلو وتقطيعهما إلى شرائح، وثلاث حبات من البطاطا المقطعة إلى دوائر، وحبتان من الكوسة المقطعة إلى شرائح، وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم الجاهزة، وبهارات اللحمة، وملح حسب الرغبة، وفلفل أسود حسب الرغبة، وزيت نباتي الكمية حسب الحاجة.

طريقة تحضير ورقة اللحمة

ويتم تحضير ورقة اللحمة عن طريق وضع الزيت النباتي على النار، ونتركه حتى يسخن، ثم نضيف له قطع البطاطا ونتركها حتى تتحمر، ثم نرفعها عن النار ونصفيها من الزيت.

وفي مقلاة، يتم وضع القليل من الزيت النباتي ونتركه على النار حتى يسخن، ثم نضيف مكعبات اللحمة ونقلبها حتى تتحمر دون إضافة أية توابل لها.

وفي مقلاة أخرى، نضع القليل من الزيت النباتي مع كمية من البصل والجزر المقطع إلى شرائح، ونحركه حتى يذبل قليلا، ثم نضيف الفلفل الحار والكراث المقطع، ونقلب الخضروات جيدا حتى تحصل جميعها على المستوى نفسه من الاستواء، بعد ذلك نضيف التوابل والملح، والفلفل الأسود، وبهارات اللحمة.

نضيف بعد ذلك صلصة الطماطم، والثوم المفروم، وحبات الكوسة المقطعة، ونحرك جميع المكونات كي تختلط وتمتزج، ونختار صينية مناسبة، ونضع فيها قطع اللحمة المحمرة مع البطاطا المقلية، ثم نضيف الخضروات السابقة الناضجة، ونغلف صينية ورقة اللحمة بالألمنيوم، ثم نضعها على النار حتى تغلي ويخرج منها البخار.