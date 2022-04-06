تعرف على رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة

في كثير من الأحيان، وعندما يشتري أحد المواطنين شقة سكنية جديدة، يذهب على الفور للشهر العقاري حتى يسجل الشقة في الشهر العقاري باسمه، حتى لا يتعرض لأي من حالات النصب عليه، ما يدفع الكثيرين للبحث عن قيمة رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري عبر محركات البحث المختلفة، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري، وفق التعديلات الأخيرة في قانون الشهر العقاري، والتي من المقرر أن يتم بدء العمل بها يوم 8 مايو المقبل، وجاءت تلك الرسوم كالتالي:

رسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري

حدد القانون حدا أدنى وأقصى لرسوم تسجيل الشقق في الشهر العقاري، وجاءت كالتالي:

يصل الحد الأدنى لتسجيل الشقق والوحدات السكنية في الشهر العقاري إلى 500 جنيه.

ويصل الحد الأقصى لتسجيل الشقق في الشهر العقاري إلى 3900 جنيه، وتحدد الرسوم بناء على مساحة العقار أو الوحدة السكنية.

ضوابط تسجيل الشقق في الشهر العقاري

وحرصا على تسهيل الإجراءات لتسجيل الشقق في الشهر العقاري، حدد القانون عددا من الضوابط للتسجيل، جاءت كالتالي:

- إذا كان المواطن حائزا على عقار دون تسجيل، وأقام فيه لمدة 5 سنوات، يمكن تسجيل الشقة في الشهر العقاري، مع ضرورة تقديم ما يثبت أن هذا المواطن أقام تلك المدة في الشقة من خلال تقديم فاتورة كهرباء أو مياه أو غاز.

- وإذا كان المواطن حائزا على شقة أو وحدة سكنية لمدة 15 عاما بنظام وضع اليد، حتى إذا كان لا يملك أوراقا تثبت ملكيته للعقار، يجري نقل الملكية له وتسجيل العقار باسمه على الفور.