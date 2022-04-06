يارا مطالبة بدفع 20 مليون جنيه في ملخص مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، التي تقدم دور يارا بجلسة بينها وبين ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، للتفكير في التصرف السليم مع الشخص المجهول الذي صور حادثهما ويبتزها، وحاولا الاتصال بذلك الشخص إلا أن رقمه كان مغلقًا.

ملخص مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج

ودارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، بمواجهة والدها توفيق عبدالحميد «الدكتور حاتم الكردي» عن سبب مكالمتها لـ خالد، خاصة أنه طلب منها الانصياع لأوامر زوجها، وقطع علاقتها بابن خالتها بسبب غيرته منه.

وعاود خالد الاتصال مجددًا بصاحب الصور، ورد عليه بالفعل، ورفض مقابلته إلا في الموعد الذي يحدده الأخير، وتستمر شكوك أيمن قيسون «يوسف» في زوجته ريهام حجاج «يارا»، خاصة بعد أن تركت والده في المنزل ونزلت بحجة مرض والدها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 5

وأرسل الشخص المجهول رسالة إلى يارا مجددًا، وطلب منها مقابلتها على الطريق الدائري وحدها، وأرسلت هي تلك الرسالة لـ خالد، ليبدأ في التصرف، وبالفعل ذهب مع يارا وقابلا صاحب الصور، الذي يجسد دوره محمود حافظ، وطلب منهما 20 مليون جنيه حتى يتستر على حادث السيارة الذي أسفر عن وفاة سيدة على الفور، وبعد رفض خالد لطلباته دار بينهما شجار.