سائق توك توك يسحل مسنًا في وسط الشارع بشبرا

شهدت أحد شوارع منطقة شبرا مصر بالقاهرة، واقعة مأساوية حينما قام سائق توك توك بسحل مسن قبل الإفطار، وفر هاربا، قبل أن يتمكن المارة من ضبطه، وتم نقل المسن إلى المستشفي لتلقي العلاج والقبض على السائق وتم تسير حركة السيارات بعدما حدث تكدس بسبب دهس الضحية بمنتصف الطريق.

تلقي قسم شرطة شبرا مصر، بلاغا من أحد المستشفيات باصابة رجل في العقر الخامس من العمر، بعدما تعرض لحالة دهس على يد سائق تو ك توك أثناء عبوره الطريق ما أسفر عن إصابته، ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان لحظات الحادث المأساوي.

روى «أحمد .أ» نجل المسن تفاصيل الحادث المأساوي الذي تعرض له «كان يعبر الطريق وكانت شقيقتي تنتظره من أجل ذهابهما لعمل خيري وأثناء عبوره صدمه سائق توكتوك بطريقة بشعة، ولم أعلم بالحادث إلا عن طريق شقيقتي فأسرعت إلى مكان الواقعة ووجدت والدي ملقى على الأرض غارقا في دمائه من شدة الإصابة التي تعرض لها».

27 غرزة وجبيرة

ويضيف لـ«الوطن»، أن والدي إصيب في هذه الحادث بـ27 غرزة وعمل جبيرة فوق الكوع وجرح قطعى بالجبهة والشفاه السفلية، والجانب الأيمن من الوجه وتم خياطة الجرح تحت تأثير المخدر الموضعي، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.