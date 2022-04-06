رئيس التحرير

محمود مسلم

أب ونجله ينهيان حياة شاب انتقاما من والده في وادي النطرون

كتب:

محمد بركات
12:07 م | الأربعاء 06 أبريل 2022
مرتكب الواقعة

مرتكب الواقعة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه.

خلافات وراء ارتكاب الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، محبوس على ذمة إحدى القضايا، ونجله، ولهما معلومات جنائية، لوجود خلافات مع والد المجني عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز.

التخلص من المجني عليه

وتابعت التحريات، أنّه على إثر ذلك اتفق المذكوران على التخلص من المجني عليه وقتله انتقاما من والده، فاستدرجا المجني عليه واعتديا عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك، وألقياها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب، واستولى أحدهما على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه واستخدمه.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 6248 شخصا دون كمامة وتحريز 698 شيشة

ضبط طالب انتحل صفة محاسب بشهادة تخرج مزورة بسوهاج.. «دفع فيها 32 ألف جنيه»

ضبط أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الاتجار

ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن فاسدة داخل مطعم شهير بحدائق الأهرام

تشميع مطعم شهير على دائري الفيوم بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة
بقلم محمد بركات