أب ونجله ينهيان حياة شاب انتقاما من والده في وادي النطرون

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بغياب شقيقه.

خلافات وراء ارتكاب الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، محبوس على ذمة إحدى القضايا، ونجله، ولهما معلومات جنائية، لوجود خلافات مع والد المجني عليه على قطعة أرض كائنة بدائرة المركز.

التخلص من المجني عليه

وتابعت التحريات، أنّه على إثر ذلك اتفق المذكوران على التخلص من المجني عليه وقتله انتقاما من والده، فاستدرجا المجني عليه واعتديا عليه ووضعا جثته داخل جوالين من البلاستيك، وألقياها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة ولاذا بالهرب، واستولى أحدهما على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه واستخدمه.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع والده، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.