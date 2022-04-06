مسلسل يوتيرن الحلقة 5.. محمود حافظ يضرب كريم قاسم ويهدده بالسجن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، الذي تقدم فيه شخصية «يارا»، بزيادة الشكوك لدى زوجها أيمن قيسون «يوسف» تجاهها، بعد أكثر من موقف جعله يتأكد من أنها تخبئ أمرا ما عنه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 5

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، تبحث «يارا» مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» عن حل مع الشخص المجهول الذي صور حادثهما المسفر عن وفاة سيدة صدمها بالسيارة، خاصة بعد طلب ذلك الشخص مقابلة «يارا» وحدها ليتفاوض معها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج

وخلال مقابلة «يارا» للشخص المجهول الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، اصطحبت معها كريم قاسم «خالد»، الذي قال لصاحب الصور إنه زوجها، إلا أن طلب منهما ملبغ 20 مليون جنيه مقابل تسليمهما الصور والهاتف الذي وثق عليه الحادث، وإلا سيبلغ الشرطة عنهما.

وبعد رفض «خالد ويارا» الموافقة على شروط مصور الحادث، نشب بينها شجار انتهى بضرب الأخير لـ كريم قاسم «خالد»، بعد ان وبخه الأخير، ولم يكتف بالضرب بل وعده بأنه سيدخله السجن بالصور والفيديوهات، وركب سيارته وهرب، إلا أن «يارا» سجلت رقم سيارته.