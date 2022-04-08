«حياة كريمة» تفرح «بائعة ترمس» ووالدتها وسددت ديونهما بالكامل

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هدية لسيدة تبيع الترمس في الشارع، وذلك بسبب وفاة شقيقها منذ 4 أشهر، ووفاة والدها في نهاية شهر يناير العام الجاري، خلال إحدى حلقات برنامج «حياة كريمة» المذاع على قناة «dmc».

السيدة: والدتي تعمل في بيع الترمس والذرة منذ 17 عاما

وأوضح تقرير نشره برنامج «حياة كريمة» ويقدمه أيمن مصطفى، والمذاع على فضائية «DMC»، أن السيدة، والدتها تعمل في بيع الترمس والذرة منذ 17 عاما، وتجاوز عمرها الـ60 عاما: «الحكاية مش أن بيع الترمس بيجيب همه، لكن البيت كان مليان وفجأة فضي عليها ومبقاش فيه حد».

وعرض عليها أحد الأشخاص العاملين بمبادرة حياة كريمة، مبلغا ماديا بعد أن باعت السيدة كل ما كانت تملكه له، وفي النهاية سألها المذيع، ما إذا كان هناك أحدا يضايقها، لترد عليه بقولها: «طول ما إحنا تحت رحمة ربنا مفيش حاجة تزعلني، وربنا كريم الحمد لله».

وبعد أن فاضت عينيها بالدموع، استكملت حديثها قائلة: «إمبارح أمي كانت بتقول مش معاها فلوس لكن ربنا كريم الحمد لله، وربنا بعت من عنده الحمد لله».

السيدة تتبرع لطفل من الباعة المتجولين

وبعد مرور 20 دقيقة، مر عليها أحد الأطفال من الباعة المتجولين وأخبرها بأن ذلك هو يومه الأول في تلك المهنة، وأن والده أصيب بالسرطان ولا يستطيع العمل، لتعطيه 10 جنيهات ويتبقى لها 5 جنيهات فقط.

وبعد قليل، عاد إليها ايمن مصطفى، مراسل حياة كريمة، لتقول له السيدة: «أنت متعرفنيش ولا شوفت والدتي وبعتلها رزقها، وأنا ربنا هيبعتلي رزقي، وأنا مش بنام جعانة والبطن متدارية».