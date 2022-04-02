«حياة كريمة» تسدد ديون بائعة خضار وتهديها ميدالية: بتساعد الناس

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هدية لسيدة صعيدية، تدعى أم سيد، تخطى عمرها الستين عامًا، وتعمل في بيع الخضار منذ 25 سنة، خلال حلقة اليوم من برنامج «حياة كريمة»، على قناة dmc.

عمل شاق لـ«أم سيد» رغم كبر سنها

«عيالي متجوزين ومخلفين بس أنا بساعدهم، أعمل ايه؟!»، بائعة الخضار تساعد 3 رجال و3 بنات، وتبدأ عملها في تمام الساعة السابعة صباحا، حتى صلاة المغرب.

مقدم برنامج حياة كريمة، عَرَض عليها شراء البضاعة بالكامل، لكنه سيبقيها معها، حتى تبيعها وتحصل على رزق مضاعف، ووجهت له السيدة الشكر، وتركها وغادر.

«جدعنة أم سيد تفتح لها أبواب الخير»

وبعد مرور 20 دقيقة، جاءت إلى البائعة، بائعة متجولة مسنة، طلبت منها أن تدلها على وسائل مواصلات تقودها إلى حلوان، وعندما أرشدتها إلى الطريق، أعربت السيدة عن معاناتها، إذ أنها لم تتحصل إلى على 20 جنيهًا طوال اليوم، فمنحتها بائعة الخضار مبلغًا من المال، قائلةً: «خليها على الله متزعليش نفسك، محدش بيبات من غير عشاء».

وأخبرها مقدم البرنامج، أنه شاهد الموقف، وعندما سألها عن البائعة المتجولة، قالت له بائعة الخضار إنها «ست غلبانة»، وقررت أن تمنحها 100 جنيه، رغم أنها في ضائقة مالية، دفعت مالك الشقة التي تقطن فيها لطردها منها؛ لأنها مديونة له بـ8 آلاف جنيه، إذ لم تدفع الإيجار منذ سنوات.

واعتبرها مقدم البرنامج بطلة من أبطال «حياة كريمة»، وقدم لها ميدالية، وأكد لها أن المبادرة ستدفع إيجارها بالكامل، واصطحبها إلى مكان سكنها، وقدم لها المخالصة، كما سدد ديونها للسيدة التي كانت تشتري منها الخضار، والتي بلغت 1400 جنيه.