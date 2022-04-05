الحكومة تنفي إلغاء بطاقات التموين للمشاركين بـ«مبادرة إحلال السيارات»

نفت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج شائعة إلغاء بطاقة التموين للمتقدمين لإحلال سياراتهم ضمن المبادرة الرئاسية.

تلك الشائعات بغرض هدم النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أن تلك الشائعات بغرض هدم النجاح الذي حققته المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مر على تنفيذها أكثر من 14 شهرا، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل الشائعات التي ترددت حول حذف الأشخاص والمواطنين الذين تقدموا لإحلال سياراتهم المتقادمة بأخرى جديدة من البطاقات التموينية محض افتراء وكذب لإحباط النجاح الذي تحقق على أرض الواقع منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ المبادرة لإحلال الغاز الطبيعي محل الوقود التقليدي.

وأشار «عوض» إلى أن هناك بعض الأقاويل التي تتردد هذه الأيام بخصوص إلغاء بطاقة التموين للمشاركين في مبادرة الإحلال وقال إن هذا الأمر عار تماما من الصحة وان هذا يأتي في إطار الشائعات التي تحيط بكل عمل ناجح، وإن البعض اختلق هذه الشائعة خلال بعض الإجراءات المعتادة التي تتم من خلال الجهات المعنية بخصوص تحديث بيانات بطاقات التموين.

وأضاف «عوض» أن مجلس الوزراء في جلسته رقم 130 والتي عقدت في 10 فبراير 2021 قرر أن يتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافاة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأسماء المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى لا يتم وقف المقررات التموينية لهم.

ولفت المتحدث الرسمي باسم المبادرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ تقوم وزارة المالية بصفة دورية بموافاة وزارة التموين بكشوف بأسماء من أنهوا إجراءات المشاركة في المبادرة، ومنذ بدء المبادرة لم تتلقَ إدارة المبادرة أي شكاوى في هذا الأمر، مضيفا أن على كل وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة في بث أي معلومات من شأنها الإضرار بالصالح العام، خاصة فيما يتعلق ببعض مقدرات المواطنين.