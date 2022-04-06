كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجريبية بعد التعديل على الجداول التي جرى إعلانها سابقاً نظراً لتزامنها مع أعياد المسيحيين، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان تراعي كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الهدف الأساسي من الامتحانات هو تدريب الطلاب على كيفية استخدام المنظومة الإلكترونية في الامتحانات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجريبية بعد التعديل يبدأ يوم الاثنين الموافق 18 إبريل الجاري بدلاً من يوم الأحد 17 إبريل، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر، لافته إلى أنه سيجري التنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجريبية بعد التعديل

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الاثنين الموافق 18 إبريل الجاري امتحان مادة الفلسفة لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي للشعبتين العلمية والأدبية يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل الجاري امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 26 إبريل الجاري، امتحان مادة الأحياء لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل الجاري امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعة.

وبالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجريبية بعد التعديل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن التدريب يجري داخل المدرسة ومتاح طوال اليوم الدراسي، موضحة أنه سيجري إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

جدول الامتحانات التجريبية يسري على المدارس الخاصة

وأوضحت الوزارة، أن جدول الامتحانات التجريبية تسري على المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت التي يمكن لهم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، مؤكدة أنه سيجري وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي، تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية، مشددة على ضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات وتوفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية وتقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).