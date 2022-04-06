التعليم تعلن جدول امتحانات نصف الفصل الدراسي الثاني لأولى ثانوي «STEM»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 للصف الأول الثانوي، بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM».

10 أبريل.. بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدارس المتفوقين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2022 لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» تبدأ يوم الأحد 10 أبريل 2022 وتستمر لمدة 5 أيام وتنتهي يوم الخميس 14 أبريل 2022.

جدول امتحانات نصف الترم التاني لمدارس «STEM»

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 10 أبريل 2022 امتحانات مادة علوم الأرض الفترة الأولى من 8:9، ولغة عربية في الفترة الثانية من 9:30 لـ10:30، وتربية دينية الفترة الثالثة 11:12.

- يوم الاثنين 11 أبريل 2022 امتحان مادة ميكانيكا الفترة الأولى من 8:9، واللغة الإنجليزية الفترة الثانية من 9:30 لـ10:30.

- يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 امتحان مادة فيزياء الفترة الأولى من 8:9 ورياضيات، الفترة الثانية من 9:30 لـ10:30 وحاسب آلي الفترة الثالثة 11:12.

- يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 امتحان مادة الكيمياء الفترة الأولى من 8:9، والدراسات الاجتماعية الفترة الثانية من 9:30 لـ 10:30.

- يوم الخميس 14 أبريل 2022 امتحان مادة أحياء الفترة الأولى من 8:9، واللغة الأجنبية الثانية الفترة الثانية من 9:30 لـ 10:30.