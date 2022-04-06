عاجل.. «التعليم» تقرر تعديل مواعيد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل جدول التدريب على المنصات الإلكترونية تلبية لرغبة الطلاب الأقباط، وذلك في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك».

وتقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2022/4/18 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها، بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتبارًا من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت؛ يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

- تسلم كل مدرسة كود الاختبار للطلاب، ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة «بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت».