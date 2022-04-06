«جلجل يحاول فسخ خطوبة سلمى».. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مكتوب عليا

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مكتوب عليا، عددا من الأحداث بدأت بظهور جملة غريبة على يد أكرم حسني «جلجل»، وحاول تفسيرها ولم يعرف المعني، فذهب إلى طابور المدرسة التي يعمل بها وقرأ الجملة أمام الطلبة في الإذاعة المدرسية مطالبا الطلبة بتفسير الجملة، وهو ما أثار غضب المدير.

فطلب «جلجل» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني الحصول على إجازة ووافق المدير وطرده من الطابور، ثم ذهب جلجل لصديقه «سيد» الذي يلعب دوره محمود السيسي، في محل الفطير الذي يعمل به، وحاول تفسير الجملة المكتوبة على يده ليكتشف أن الحل في تقطيع الجملة وفصلها لمعرفة معناها، ليكتشف أن سلمى «هنادي مهنا» ستفسخ خطوبتها من زميلها في البنك، فيعود له الأمل من جديد.

أحداث الحلقة الخامسة مسلسل مكتوب عليا

«جلجل» يراقب «سلمى» ويجدها برفقة خطيبها

يذهب جلجل لمراقبة سلمى فيجدها برفقة خطيبها ويذهب خلفهما إلى أحد الكافيهات ليعرف ما الذي يدور بينهما، في حين تسعى سلمى للتهرب من خطيبها وتحاول أن تقنعه بفسخ الخطوبة، ويستغل جلجل ذهاب خطيبها إلى الحمام.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مكتوب عليا، جلوس جلجل معها ويحاول إقناعها بفسخ خطبتها والارتباط بها، في حين يحاول محمود السيسي صديق جلجل أن يعطل خطيبها في الحمام، فيخرج ليجد جلجل مع سلمى، فيغضب منها وتثور سلمى على جلجل وخطيبها، لتكشف الحقيقة بأنها ليست مخطوبة لزميلها في العمل، ثم تتركه وترحل غاضبة من أفعاله.

يذهب جلجل مجددا إلى البنك الذي تعمل به سلمى ويبلغها أنها خدعته في رقم هاتفها، ثم تصالحه وتعتذر له وتطلب حضنه، ثم يكتشف فجأة أنه حلم.

أبطال مسلسل مكتوب عليا، أكرم حسني، يشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.