حبس نيللي كريم بسبب رفضها قانون الحضانة في مسلسل فاتن أمل حربي

ناقشت الحلقة الخامسة اليوم، من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، أزمة قانون إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها للمرة الثانية، حيث تسقط الحضانة تلقائيا عن الأم وتذهب للأب، أو الجدة من الأم حال عدم وجود الأب، وذلك بعدما تقدم شخص للزواج من «نيللي» التي تقوم بدور «فاتن» موظفة بالشهر العقاري، عقب انفصالها، ليقرر طليقها «ابتزازها» وتهديدها بحضانة ابنتيها.

كعب دائر، من «فاتن» على مشيخة الأزهر وأروقة المحاكم، في محاولات منها لإيجاد ثغرة قانونية تحفظ لها حضانة الأطفال، إلا أنها لم تجد لتنفعل على القاضي بالمحكمة الذي يقرر حبسها 24 ساعة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 5 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي، يعرض حصريا على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

ويعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

ويدور مسلسل فاتن أمل حربي حول مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، عقب الانفصال عن زوجها، لتبدأ رحلتها في أروقة المحاكم.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.