خريطة القوافل الطبية بأسيوط ضمن «حياة كريمة» في أبريل.. تنطلق اليوم

تنطلق في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، أربع قوافل طبية علاجية في 4 مراكز، والتي تنفذها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان.

القوافل تبدأ اليوم وحتى نهاية الشهر

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر أبريل 2022 تبدأ اليوم الأربعاء 6 أبريل الجاري بعدد من القرى بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ، أن القوافل الطبية مستمر حتى 28 أبريل الجاري، ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية، حيث تبدأ يومي الأربعاء والخميس 6 و7 أبريل بقرية أولاد إبراهيم بمركز أسيوط، وتنتقل بعدها لقرية المعصرة بمركز الفتح يومي السبت والأحد 9 و10 أبريل، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أبريل بقرية دوينة بأبوتيج، ويومي السبت والأحد 16 و17 أبريل بقرية البلايزة، ويومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أبريل بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج، وبعدها تتوجه يومي السبت والأحد 23 و24 أبريل لقرية الحساني بمركز أسيوط، ويومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أبريل بقرية بني شعران بمركز منفلوط، وتنهي القوافل أعمالها يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل بقرية أولاد رايق بمركز أسيوط.

اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة

وأشار «سعد» إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا، إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي، إضافة إلى إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.