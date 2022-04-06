تامر هجرس يرفض الزواج من غادة عادل في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5

شهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5 تطورات جديدة خلال أحداث الحلقة الجديدة، والتي جاءت ببدء شعور «ديدي هانم» والتي تلعب دورها يسرا، بالارتياح نحو كل من «شيرين» وتجسد شخصيتها غادة عادل، و«ليلى» وتقدم دورها مي كساب، وشعور «شيرين» بالسعادة على نحو خاص بعد قرار الزواج، بعد سنوات من رفضها للأمر.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5

وعلى مدار الحلقات الماضية أظهرت الأحداث رفض «شيرين» للزواج على الرغم من بلوغها عامها الأربعين، إلا أنها سرعان ما غيرت قرارها فور مقابلتها لـ«طارق» والذي يجسد شخصيته الفنان تامر هجرس.

إعجاب بين تامر هجرس وغادة عادل

وتوالت أحداث الحلقات نحو بدء تبادل نظرات ومشاعر الإعجاب بين كل من طارق وشيرين، وذلك خلال تواجدهما في حفل عيد ميلاد ابنة شقيقة الأخيرة، ومن ثم تبادلا أرقام الهواتف الخاصة، وذهبا في date رومانسي، وبدأ كل منهما التعرف على شخصية الآخر.

صدمة كبيرة لـ غادة عادل

واختتمت الحلقة الخامسة من مسلسل أحلام سعيدة أحداثها، بتعرض «شيرين» لصدمة بالغة بعد أن علمت أن «طارق» لا يرغب في الزواج منها.