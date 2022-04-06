توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5.. هل تقع غادة عادل في حب تامر هجرس؟

مسلسل أحلام سعيدة، واحد من الأعمال الدرامية التي لاقت عمليات بحث واسعة في الساعات الماضية، عبر المحرك العالمي «جوجل»، تزامنا مع عرض الحلقة الجديدة من العمل مساء اليوم في تمام الساعة 8:25 مساء على شاشة ON E، إذ يبحث المتابعون عن توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5 بطولة يسرا في دراما رمضان 2022.

توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5، بدء تكون علاقة صداقة بين كل من «ديدي، وشيرين، وليلى»، خاصة بعد وافقت الأولى على قبول مساعدة الأخريات لها.

علاقة عاطفية بين غادة عادل وتامر هجرس

كما أنه ستستمر مشاعر الانجذاب في التطور بين كل من «شيرين» وتجسد دورها غادة عادل، و«طارق» والذي يلعب دوره تامر هجرس، بعد أن قررا الخروج معا وتبادل أطراف الحديث سويا، لاكتشاف كل منهما شخصية الآخر.

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن تتصاعد أحداث مسلسل أحلام سعيدة بالمواقف الطريفة التي ستقع بين «ديدي» التي تلعب دورها يسرا، وخادمتها الجديدة «صدفة» وتجسد دورها شيماء سيف، وذلك بعد أن التقى الثنائي للمرة الأولى بشكل طريف، أدى إلى تبادل أطراف الحديث الساخر فيما بينهما في حلقة أمس.