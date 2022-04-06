زوج مي كساب يرفض الإنجاب.. ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5 بطولة يسرا

يبحث الكثير من متابعي موسم دراما رمضان 2022 عن ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5 بطولة يسرا، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، التي شهدت تطورات مختلفة بالنسبة لكن من «ديدي هانم» و«شيرين» و«ليلى».

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 5 بطولة يسرا

وبدأت الحلقة 5 من مسلسل أحلام سعيدة، باكتشاف «ديدي هانم» وتلعب دورها يسرا، لإحدى العلامات في قبعة والدتها الثمينة التي قامت بشرائها من المزاد العلني مقابل 200 ألف جنيه، وأثارت الشكوك بداخلها بأنها ليست قبعة والدتها ولكنها أخرى تشبهها، لتقرر الذهاب إلى «عوني» صاحب المزاد، وسؤاله عن المكان الذي جلب منه تلك القطعة الخاصة بوالدتها الراحلة.

وتوالت الأحداث بتوطد علاقة الصداقة بين كل من «شيرين» التي تجسد دورها غادة عادل، و«ديدي» بشكل خاص، حيث اصطحبت الأولى الأخيرة للكشف عند الطبيب المعالج، كي تطمأن على حالتها الصحية، ومساعدة «ديدي» لإجراء العملية الجراحية التي ستعيد لها بصرها مرة أخرى.

وفي سياق آخر، أصيبت «ليلى» التي تؤدي دورها مي كساب، بحالة من الحزن الشديد بعد أن صارحها زوجها «حازم» الذي يلعب دوره الفنان نور محمود، بعدم رغبته في الإنجاب منها، والاكتفاء بإنجابه من زوجته الثانية فقط.

وانتهت الأحداث بتعرض «شيرين» لصدمة كبيرة بعدما أخبرتها شقيقتها التي تجسد دورها انتصار، بأن «طارق» تامر هجرس، لا يرغب بالزواج منها.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام سعيدة نخبة من الفنانين، من بينهم يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، تامر هجرس، سامي مغاوري، نبيل نور الدين، عماد رشاد، ملك بدوي، داليا شوقي، ونور محمود، ومن كتابة المؤلفة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة العدل جروب.