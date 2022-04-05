أول ظهور لـ شيماء سيف مع يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 4

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 4 شهد العديد من الأحداث والتفاصيل المشوقة، التي بدأت بمحاولة «يحيى» والذي يلعب دوره الفنان نبيل نور الدين، في الصلح بين كل من «ديدي» وتجسد شخصيتها يسرا، وشقيقها «صالح» ويقدم دوره الفنان عماد رشاد.

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 4

وشهدت الحلقة أول ظهور الفنانة شيماء سيف والتي تلعب دور «صدفة»، وهي التي ستقوم برعاية وخدمة «ديدي»، بسبب فقدان الأخيرة لبصرها إثر تعرضها لحادث سير مدبر.

لقاء طريف بين يسرا وشيماء سيف

وتوالت الأحداث في مسلسل أحلام سعيدة باستمرار «شيرين» والتي تقدم شخصيتها غادة عادل، في محاولات مساعدة «ديدي» والتقرب منها هي و«ليلى» وتجسد شخصيتها مي كساب، وهو ما رحبت به يسرا، وقابلت تعارفها عليهم خاصة بعد أن أحضرت الأولى الخادمة «صدفة» لرعاية «ديدي».

وخلال اللقاء الأول الذي جمع كلا من «ديدي» و«صدفة» دار نقاش طريف بينهما، خاصة عندما بدأت الأخيرة في تعريف نفسها للأولى، وباتت تتحدث كثيرًا عن ذاتها، موضحة أن الناس تصفها بـ«قليلة الكلام»، وهو ما علقت عليه الأولى بكلمة «ما هو واضح».