مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 5 والقنوات الناقلة مؤشر بحث يلقى تداولًا كبيرًا بين متابعي العمل، وذلك رغبة في متابعته أولًا بأول لمعرفة تطورات أحداثه.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 5 والقنوات الناقلة

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة قناة ON E الفضائية في المواعيد التالية:

- يأتي العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- والإعادة الأولى بتوقيت الساعة 5:30 صباحًا.

- فيما يعاد للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا.

ملخص أحداث الحلقة ٤ من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت حلقة أمس، العديد من التطورات بعد أن صارحت "ليلى" وتلعب دورها مي كساب، زوجها «حازم» والذي يجسد دوره الفنان نور محمود، بأنها يمكنها الإنجاب بعد سنوات من العلاج، إلا أنَّ الأخير لم يستقبل الخبر بالترحاب، وتهرب من الحديث معها.

وتوالت الأحداث بذهاب كل من «شيرين» التي تلعب دورها غادة عادل، و«ليلى»، إلى «ديدي هانم» يسرا، وبصحبتهم شيماء سيف والتي تلعب دور الخادمة «صدفة»، وذلك كي تقوم الأخيرة بخدمة «ديدي».

وسرعان ما قابلت يسرا الأمر بالترحاب، وتعرفت على «صدفة» في موقف طريف جمعهم للمرة الأولى.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل كل من، يسرا، ومي كساب، وغادة عادل، وشيماء سيف، وعماد رشاد، وانتصار، وتامر هجرس، ونور محمود، وهشام إسماعيل، ونبيل نور الدين، وأوتاكا، وملك بدوي. والمسلسل من كتابة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.