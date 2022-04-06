عروسة الكبير أوي تتصدر التريند في الجزء السادس.. من هي مربوحة؟

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مربوحة عروسة الكبير أوي التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، وخطفت أنظار الجماهير بأدائها الرائع في هذه الحلقة.

رحمة أحمد ظهرت بخفة دم لفتت انتباه الجميع حول الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي ولاقت إشادات كبيرة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم «بجد ممثلة حلوة أوي ودويتو مع مكي حلو أوي»، وتسببت رحمة في إضحاك الكثيرين من الجمهور فقالت أحدهم «أنا بضحك بصوت عالي عليها».

شخصية مربوحة في الكبير أوي

الفنانة رحمة أحمد هي التي جسدت شخصية مربوحة زوجة الكبير أوي في مسلسل الكبير أوي 6 وجاءت في العمل بديلة للفنانة دنيا سمير غانم ولكن بشخصية مختلفة وهي شخصية الزوجة الثانية للكبير.

رحمة أحمد ممثلة مسرح في الأساس، وشارك قبل ذلك في مسرحية أمين وشركاه التي تم إذاعتها عبر التليفزيون وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا لما تمتلكه من خفة دم يتفاعل معها الكثير .

معلومات عن رحمة أحمد

قدمت رحمة أحمد مؤخرا مسرحية بعنوان «ديجافو» مع حمزة العيلي وتمكنت أيضا في هذه المسرحية من خطف انتباه الجميع وتولت مسؤولية الجزء الكوميدي فى المسرحية.