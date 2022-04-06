مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة.. البحث عن قاتلي نور وشريف

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة، بشكر من مريم المالكي التي تجسد دورها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، للمستشار يحيى الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة لوقوفه بجوارها بعد مقتل زوجها شريف المالكي الذي جسد دوره الفنان محمود حجازي، وأيضا عقب إطلاق النار عليها في نهاية الحلقة الماضية.

مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة.. محاولة قتل مريم

ملخص مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة دار حول سعي المستشار يحيى للانتقام ممن قتلوا خطيبته نور التي جسدت دورها الفنانة رحمة حسن، التي وجدت مقتولة رفقة شريف المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة.. مواجهة بين مريم ويحيى

ومن أبرز مشاهد مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة، مشهد جمع مريم ويحيى وأكد لها أنه لن يترك حقه يضيع هباء في حين حاولت هي توصيل فكرة أنها تضررت مثله بمقتل زوجها.

وكشفت الحلقة عن ان حازم الذي يجسد دوره الفنان إدوارد، مازال يعاني من إصابته، ومازال في العناية المركزة بعد أن تعرض للضرب أثناء ذهابه مع يحيى للبحث عن خطيبته التي قتلت وظهرت زوجته دنيا عبد العزيز وهي تبكي بجواره.

مسلسل ملف سري الحلقة 5 بطولة هاني سلامة، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفنون مصر، من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، بطولة كل من هاني سلامة ونضال الشافعي ومادلين طبر وماجد المصري ومحسن محيي الدين وعائشة بن أحمد.