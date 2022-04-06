مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5.. غموض حول انتقام هاني سلامة لخطيبته

يتطلع محبو الأعمال الفنية إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5، إذ ينتظرون بفارغ الصبر تفاصيل الحلقة الجديدة من المسلسل، الذي يدور حول انتقام المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده هاني سلامة، لخطيبته التي قتلت في أحداث غامضة.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5، فإنه من المنتظر طرحه طوال شهر رمضان الكريم على عدة قنوات، منها شاشة قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء.

مواعيد عرض مسسلسل ملف سري الحلقة 5 علي شاشة قناة«cbc»

ويُعرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 5، عبر شاشة قناة «cbc»، في تمام الساعة 9.45 مساءا، إما عن موعد الإعادة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم التالي.

مواعيد عرض مسسلسل ملف سري الحلقة 5 علي شاشة قناة«dmc»

ويُعرض مسلسل ملف سري، في تمام 11.50 مساءا، علي شاشة قناة «dmc»، والإعادة تكون في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل «ملف سري» هاني سلامة، ورحمة حسن، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، ونضال الشافعي، وكارولين عزمي، وإيمان العاصي، وعائشة بن أحمد، ودنيا عبدالعزيز، ومادلين طبر، وإدوارد، وميرهان حسين، ومحمود حجازي ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.