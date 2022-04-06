محمد دياب عن تتر مسلسل Moon Knight: العالم حابب الأغاني المصرية

أثار اختيار أغنية «الملوك» لأحمد سعد ومصطفى عناب لتكون على تتر مسلسل Moon Knight، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وعادت الأغنية لتتصدر التريند مرة أخرى خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل الذي ينتمى لعالم «مارفل» السينمائي، ويحمل توقيع المخرج المصري محمد دياب.

تتر مسلسل Moon Knight

ومن جانبه، علق المخرج محمد دياب على حالة الجدل بعد اختيار أغنية «الملوك» في تتر مسلسل Moon Knight، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «كان مهم نوري كل أشكال فننا والحمد لله العالم حابب الأغاني المصرية بتنوعها ولسه».

وأشار إلى أن الأغاني العربية والإنجليزية بالمسلسل من اختيار سارة جوهر.

قبل تتر مسلسل Moon Knight.. أغاني مصرية في المسلسل الأمريكي

ولم تكن أغنية «الملوك» التي جاءت على تتر مسلسل Moon Knight في نهاية الحلقة الثانية التى حملت عنوان «Summon the Suit»، الأغنية المصرية الأولى ضمن المسلسل، فشهدت الحلقة الأولى من المسلسل الاستعانة بمقطوعة موسيقية بعنوان «آراب تراب: صنع في مصر» لـ دي.جي كابوو، بالإضافة إلى مقطع من أغنية «بحلم معاك» للمطربة نجاة، وذلك بخلاف الموسيقى التصويرية الأصلية التي ألفها الموسيقار هشام نزيه.

وتدور أحداث المسلسل في 6 حلقات، وتولى محمد دياب إخراج 4 منهما، وأخرج الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد حلقين.

ومن المقرر استمرار عرض الحلقات حتى 4 مايو المقبل، حيث تعرض حلقة واحدة يوم الأربعاء من كل أسبوع على منصة «Disney+».

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم أوسكار إسحاق، وإيثنان هوك، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين.