من بينها «مهرجانات» .. تفاصيل أغاني Moon Knight الحلقة الثانية

ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية حصدها مسلسل «Moon Knight» بعد ساعات من طرحه على منصة «Disney+»، وحصلت الحلقة الجديدة بعنوان «Summon the Suit» على تقييم وصل لـ 8.8 على موقع «IMBD»، لتكون الحلقة التي حملت توقيع المخرجين جاستن بنسون وآرون مورهيد، واحدة من أعلى الحلقات التابعة لعالم «مارفل» تقييما على الموقع الشهير.

بخلاف ردود الأفعال حول الحلقة، لفت أنظار المتابعين من مختلف دول العالم وتحديدا المصريين والعرب الأغاني العربية التي تضمنتها الحلقة الثانية من المسلسل، والتي جاء من بينها أغنية «الملوك» لـ أحمد سعد ومصطفى عناب، وذلك ضمن 4 أغاني تم إذاعة ضمن الحلقة: «Bela Lugosi’s Dead» لـ بوهوس، بالإضافة إلى أغاني «Every Grain of Sand» لبوب ديلان و«Fairlight» لمارك جوناثان جارفيلد، وذلك وفقا لما نشره موقع «فان سايت».

إشادات بأغنية «الملوك» لأحمد سعد في الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight

وأشاد الموقع في تقريره بالأغنية المصرية، الذي جاء فيه «نحن نحب بشكل خاص أن الفريق الإبداعي يستخدم المسلسل لمنح منبر للفنانين المصريين مثل أحمد سعد ونأمل أن يؤدي ذلك إلى إثارة الاهتمام بهؤلاء الفنانين الرائعين».

وفي حوار سابق، أوضح المخرج محمد دياب عن اختيار أغاني مصرية ضمن أحداث المسلسل، واختيار هشام نزيه ليقوم بتأليف الموسيقى التصويرية، قائلا إن الموسيقى ستساعد في كسر الصور النمطية المصرية من خلال الكشف عن الفن المعاصر في مصر للجمهور الدولي، واصفًا موسيقى المسلسل بأنها «مقطوعة موسيقية جميلة مصرية، لكنها عالمية في جوهرها».

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight

وفي الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight، يبدأ «ستيفن» في إدراك المشكلة التي يواجهها، يبحث عن إجابات بمساعدة «ليلى» وفي نهاية الحلقة يجد نفسه في مصر، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الثالثة التى تحمل توقيع المخرج محمد دياب في 13 أبريل الجاري على منصة «Disney+».