ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 بطولة أسر ياسين في رمضان.. زين يشتري سيارة

بدأت منذ قليل، الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي على شاشة قناة cbc، التي تفاعل عدد من الجمهور معها بمجرد بداية عرضها، ويبحث البعض الآخر عن ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 بطولة أسر ياسين في رمضان.

وكان ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 بطولة أسر ياسين في رمضان مليئا بالأحداث، فبدأت الحلقة بشراء المحامي زين الذي يجسد شخصيته الفنان أسر ياسين سيارة جديدة كان ينتظرها منذ 6 أشهر تقريبا.

ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 بطولة أسر ياسين في رمضان

وبعدها ذهب زين إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك لعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة، ومديرتها فريدة التي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك، وذلك لتعيينه شريكا بالحصص في مكتب المحاماة.

كما يشير ملخص مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 بطولة أسر ياسين في رمضان، إلى توطد العلاقة مجددا بين المحامي زين وآدم الذي يجسد دوره الفنان أحمد داود، وبالفعل كلف الأول الثاني بقضية جديدة تخصه وطلب منه أن يكشف له كل تفاصيلها.

آدم وقدري الزيات

أما فيما يخص قدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، وعلاقته بآدم، طلب منه أن يرتب عزومة للمحامين الموجودين في المكتب بمناسبة انضمامه مجددا للشركة.