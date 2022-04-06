مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5.. أحمد داود يكسب ثقة آسر ياسين من جديد

بعد التفاعل الكبير من الجمهور مع الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي ينتظر كثيرون معرفة تطورات الأحداث فى مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5، وذلك بين بطلى العمل أسر ياسين وأحمد داود.

وبعد الأزمة التى حدثت فى العلاقة بين آدم الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد داود وزين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين فى الحلقة الرابعة، سيكشف مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 كيف سينجح أدم فى تحسين العلاقة مرة أخرى.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 5 تشهد نجاح داود

كما ستكشف الحلقة 5 عن تطورات القضية الخاصة بكابتن أحمد حسام ميدو والتى تولاها الثنائي آدم وزين وكيف سينجح الثنائي فى أن تنضم قضية ميدو إلى قائمة القضايا الرابحة فى المكتب بذكاء آدم وألاعيب زين .

وبعد أن سحب آدم القضية الخاصة بكابتن ميدو من قدرى الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد شاهين بذكاء شديد ليعطيها لزين لكى يتولى هو الدفاع عنها، يكسب من جديد ثقته فيه بعدما توترت علاقتهما.

تطورات علاقة آدم وليلي

ويتوقع الجمهور أن تشهد الحلقة 5 تطور العلاقة بين الثنائي آدم وليلي التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد والتى تحرص دائما على مساعدته والوقوف بجانبه .