يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، لاسيما بعد ترقب الكثيرين للأحداث الجديدة ونجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط تنظيم داعش الإرهابي لتفجير مبنى القضاء العالي من عدمه.

مسلسل العائدون الحلقة 5: إخلاء مبنى دار القضاء العالي من المواطنين

وتأتي البداية مع ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، إلى توجيه فريق المخابرات بإخلاء مبنى القضاء العالي، لاسيما وأنه ممتلئ بمئات المواطنين، إذ أنّ تواجدهم يُشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم، حيث إنّ أحد عناصر التنظيم الذي يُدعى عزام ويُجسد دوره الفنان محمد عز، وضع القنبلة داخل المبنى.

القبض على محمد عز في الحلقة 5 من مسلسل العائدون

وجاء في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، نجاح هروب محمد عز مع المواطنين، بالتزامن مع عملية الإخلاء، هربًا من الشرطة التي أحاطت المكان من جميع الجهات، ونجحت نادين التي تُجسد دورها أمينة خليل، في الوصول إلى صورته من خلال كاميرات المراقبة، وتتبع حركته مع أمير كرارة.

خبير مفرقعات يحبط تفجير قنبلة داخل دار القضاء العالي

ونجح أمير كرارة، في ملخص مسلسل العائدون الحلقة 5 بطولة في رمضان 2022، في تتبع حركة عزام وألقى القبض عليه داخل أتوبيس عام، ليُخبرهم بعد ذلك عن مكان القنبلة داخل دار القضاء العالي، وفي لحظات معدودة، جرى إحضار أحد خبراء المفرقعات لإبطال مفعول القنبلة، الذي نجح بدوره في إنقاذ الموقف.

ويشارك في مسلسل العائدون، بجانب الفنان أمير كرارة، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.