يتطلع جمهور الدراما التلفزيونية، خاصةو محبي الأعمال الوطنية، لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، والتي ستُعرض اليوم الثلاثاء.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 4 والقنوات الناقلة

ويأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 4 والقنوات الناقلة، عبر قناة DMC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، بينما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ومرة أخرى في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.

أما بشأن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 4 والقنوات الناقلة، عبر قناة DMC دراما، فتكون في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، ويُعاد في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما يُعاد مرة أخرى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ملخص الحلق الثالثة من مسلسل العائدون

وشهد مسلسل العائدون الحلقة 3 تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث يستعد أمير كرارة للعودة إلى القاهرة بصحبة أمينة خليل وإسلام جمال، وذلك بعدما نجح في تحرير «أبوعميرة المصري» من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

ودخل أمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة 3، في مواجهة مباشرة مع مجموعة من تنظيم داعش، إلا أنّه نجح في قتلهم جميعا، قبل أن يتجه لإحدى المناطق الحدودية لمغادرة المنطقة التي يستولى عليها التنظيم خارج البلاد.

أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، محمود عبدالمغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.