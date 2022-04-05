مشهد محمد فراج بطل الحلقتين الثانية والثالثة من مسلسل العائدون

لا يزال الفنان محمد فراج، متصدرًا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره وأدائه المتميز الذي أشاد به العديد من الجمهور والمتابعين لـ مسلسل العائدون، إذ انتهت الحلقة الثانية بمشهد محمد فراج، وبدأت الحلقة الثالثة بهذا المشهد أيضًا، لتنهال عليه تعاطفًا كبيرًا من قبل متابعي المسلسل.

شاهد تفاصيل مشهد محمد فراج

وخلال مشهد محمد فراج وهو مشهد النهاية، في الحلقة 2 من مسلسل العائدون، ظهر «فراج»، وهو محبوس داخل قفص من الحديد، في ساحة كبيرة بأحد الميادين، بعد اكتشاف خيانته لـ تنظيم داعش الإرهابي، إذ تعاون مع الأجهزة الأمنية في مصر، وقام بتسريب المعلومات عن هذا التنظيم بشكل مستمر.

مشهد محمد فراج يثير تفاعلًا كبيرًا

وقرر تنظيم داعش الإرهابي، إشعال النار، في «أبومصعب»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد فراج، خلال أحداث مسلسل العائدون، ما يثير تفاعلًا وتعاطفًا كبيرًا من قبل الجمهور، ليتصدر بعد ذلك مشهد محمد فراج، «السوشيال ميديا»، ومحركات البحث أيضًا.

مشهد محمد فراج بطلًا لـ الحلقة 3

وفي بداية الحلقة 3 من مسلسل العائدون، ظهر الفنان أمير كرارة، وهو يشاهد مشهد محمد فراج، محبوسًا بأحد الميادين، عن طريق بث أقامه تنظيم داعش واقعة حرق «فراج»، عبر شبكة الإنترنت، مع التشديد بأن ذلك سيكون عقاب أي شخص يخون الخلافة، لأنهم يعتبرون أنفسهم جنود الله في الأرض، ثم يسترجع «كرارة»، ذكرياته معه، منذ أن جاء له في البداية، حتى وفاته، في مشهد مليء بالتأثر.

أما عن أبطال عمل مسلسل العائدون، فإنه يحتوي على مجموعة كبيرة من عمالقة الفن، أبرزهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبدالمغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، بالإضافة إلى أن هذا العمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.