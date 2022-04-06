لا يزال مسلسل العائدون متصدرًا مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومحركات البحث أيضًا، لما يحتويه من أحداث وطنية هامة، إضافة إلى أبطاله المميزين، ذات الشهرة الكبيرة في مصر، والوطن العربي، لذلك يبحث عدد كبير من الجمهور كل يوم عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 5 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 5 والقنوات الناقلة

وستتكون مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 5 والقنوات الناقلة، عبر شاشة DMC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً، في حين تتم إعادة هذا العمل الدرامي مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في الساعة الخامسة إلا خمسة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 5 والقنوات الناقلة

كما تأتي أيضًا مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 5 والقنوات الناقلة، على شاشة DMC دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما يُعاد مرة أخرى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فريق عمل مسلسل العائدون

ويشارك في مسلسل العائدون، بجانب الفنان أمير كرارة، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمينة خليل، محمود عبدالمغني، والسوري أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، وجيهان خليل، بالإضافة إلى أن هذا العمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.