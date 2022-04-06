رحمة أحمد عن مكي بعد مشاركتها في «الكبير أوي6»: متعاون جدا ولطيف أوي

استطاعت الممثلة الشابة رحمة أحمد، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، كما تفاعل معها الجمهور بشدة بسبب أدائها المتميز، وإطلالاتها الغريبة، التي تمكنت بها من جذب أنظار عدد كبير من متابعي المسلسل.

رحمة أحمد: أحمد مكي شخصية متعاونة جدًا على المستوى المهني والانسان

تُعد الفنانة رحمة أحمد، هي مفاجأة الموسم الرمضاني الجاري 2022، إذ تمكنت من خطف الأنظار خلال مشاهدها الأولى في مسلسل «الكبير أوي 6»، وخلال تصرحياتها لـ «الوطن»، قالت «رحمة»، إنها سعيدة جدًا بالتعاون الأول لها مع النجم أحمد مكي، لأنه شخصية متعاونة جدًا، قائلة: «أحمد مكي ممثل موهوب، وشخصية متعاونة جدًا، وشخص لطيف أوي على المستوى المهني والانساني، وتشرفت بالتعامل معه»، مشيرة إلى أن جميع فريق العمل متعاون.

«الكبير أوي 6» أول بطولة درامية لـ رحمة أحمد

وأشارت الممثلة الشابة رحمة أحمد، إلى أن مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي 6»، يُعد أول بطولة درامية لها، وتتمنى أن يتم تكلليه بالنجاح، وأن تبقى عند حسن ظن الجمهور دائمًا، متابعة: «مستمتعة بشغلي جدًا في المسلسل، وبتمنى أكمل في مجال السينما».

شخصية رحمة حمد في «الكبير أوي 6»

وتجسد الفنانة رحمة أحمد، شخصية «مربوحة»، وهي شخصية جديدة، تلتحم مع شخصيات مسلسل «الكبير أوي 6»، الأساسية، وأولاده، وذلك من خلالها الزواج من «الكبير»، وهي الشخصية التي يجسدها النجم أحمد مكي.

من هي رحمة أحمد؟

وتُعد رحمة احمد، ممثلة مصرية، تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان، وتمكنت من الحصول على ورشة نقابة المهن التمثيلية، ومن ثم دخلت عالم الفن من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال المسرحية، لتدخل عالم التليفزيون عن طريق مشاركتها في برنامج أمين وشركاه بجزئيه، حسبما قالت لـ «الوطن».