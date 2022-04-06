مربوحة بتنور.. إطلالات رحمة أحمد «تريند» بسبب الكبير أوي 6 الحلقة 5

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير أوي بسبب الفنانة رحمة أحمد التي وصفها الجمهور باسم مربوحة بتنور في الكبير أوي 6 الحلقة 5 وذلك بسبب أدائها في ظهورها خلال هذا العمل.

كلمة مربوحة بتنور أطلقها الجمهور على رحمة أحمد بسبب الإطلالات في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5 في ليلة دخلتها على الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي .

مربوحة بتنور في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5

ظهرت مربوحة بتنور بأكثر من إطلالة في ليلة دخلتها على الكبير أوي أولها كانت إطلالة الكهرباء التي وضعتها على ملابسها بشكل كوميدي وأطلق عليها الجمهور بسببها مربوحة بتنور.

أما الإطلالة الثانية فكانت إطلالة الممرضة حيث ظهرت بملابس ممرضة وهو الأمر الذي أثار استغراب الكبير أوي ، أما الإطلالة الثالثة فكانت إطلالة التايجر والتي طلبها منها الكبير أوي ولكنها فاجأته بزي تايجر تنكري.

إطلالات مربوحة بتنور في مسلسل الكبير أوي 6

أما الإطلالة الرابعة فكانت إطلالة الوردة المفتحة التي فاجأت مربوحة الكبير أوي بها فور استيقاظه من النوم صباح اليوم التالي.