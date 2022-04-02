رحمة أحمد عن مشاركتها في مسلسل «الكبير أوي 6»: أمتع اللحظات في الدنيا

أعربت الفنانة رحمة أحمد، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سعادتها بمشاركتها في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي».

وكتبت «رحمة أحمد» قائلة: «الحمدلله دائمًا وأبدًا، من أمتع اللحظات في الدنيا إنك تشتغل الحاجة اللي بتحبها، والأمتع إن الناس اللي معاك في شغلك بتدعمك علشان النتيجه النهائية تطلع عند حسن ظن الناس».

نجوم مسلسل «الكبير أوي 6»

وأضافت: «شوفوني في الكبير أوي الجزء السادس مع أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، مصطفى غريب، الطفل عبدالرحمن، وإخراج أحمد الجندي، استنوني على قناة on بعد الفطار الساعه 7 الكبير أوي».

مسلسل «الكبير أوي 6»، من بطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصريًا على شاشة قناة ON.

أحداث مسلسل الكبير أوي

وتدور أحداث مسلسل «الكبير أوي 6»، حول حياة الكبير بعد ترك زوجته «هدية» له مع أبنائه التوأم بمفرده، ليرى نفسه في مأزق بسبب حمل مسؤولية طفلين، ويضطر إلى البحث عن زوجة أخرى تتحمل معه عبء تربية أبناءه ليجد أمامه ابنة عمه التي يكتشف أنها تحبه منذ سنوات، ولكن تتخلل علاقتهما العديد من المواقف الكوميدية، ومن ناحية أخرى نجد «جوني» شقيق الكبير، يتجه إلى السوشيال ميديا ويبث خلالها فيديوهات.

أحمد مكي يروج لمسلسل الكبير أوي 6

وفي مارس الماضي روج الفنان أحمد مكي، للجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، حيث نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر الرسمي لمسلسل «الكبير أوي 6»، وعلق عليه قائلًا: «توكلنا على الله.. إن شاء الله خير.. وكل سنة وأنتم طيبين».