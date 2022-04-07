فرنسا تشهد أزمة في السلع الغذائية والزيوت «فيديو»

كشف خالد شقير، مراسل قناة «extra news»، تطورات الوضع الاقتصادي في فرنسا بعد ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ ذكر أن فرنسا تشهد أزمة في السلع الغذائية والزيوت، وأن صاحب أكبر متاجر في فرنسا هنا، ذكر أن الفرنسيين لم يتأثروا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنه على الشعب الفرنسي الاستعداد للأسوأ في الصيف المقبل والخريف، وأن الحل الوحيد هو الوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة في أوكرانيا.

دعوات للشعب الفرنسي بترشيد الاستهلاك

وأضاف «شقير»، أن هناك دعوات للشعب الفرنسي أن يقوم بترشيد استهلاكه وتقليل الاستهلاك، حتى يستطيع استكمال الشهر، وهناك فيديو شهير تم تناوله في أوساط الفرنسية وعلى وسائل المواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأسر الفرنسية، حينما أوقف أحد الأشخاص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليحدثه عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفهم الرئيس الفرنسي حديثه، وقال «أنا بالفعل اتفهم هذا لأننا لا نستطيع أن ننتج هذه الطاقة ولا نملك الحلول الكثيرة».

الرئيس الفرنسي يعد المواطنين بتقديم العديد من التساهيل

وأوضح مراسل قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس الفرنسي وعد الشخص أنه في حالة إعادة انتخابه مرة أخرى أنه سيقدم الكثير من التساهيل وأن يساعد فرنس في الإنتاج ومساعدة الشركات الفرنسية، وذلك وسط حالة من التخوف والاستياء من قبل الشعب الفرنسي، إذ أن الزيادة في الأسعار رهيبة جدًا خاصة في مجال الطاقة، والمحروقات والمازوت والبنزين والوقود، كما أن وزير الاقتصاد الفرنسي يطمئن الشارع بأن الوضع تحت السيطرة والحكومة ستقدم مزيد من الدعم.