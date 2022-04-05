عاجل.. فرنسا تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون، إنّ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم اعتمادها غدًا على الأرجح، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، فى الرابع والعشرون من فبراير الماضي.

الحرب الروسية بدأت 24 فبراير الماضي

وأجريت عدة جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ولم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي، سوى السماح بإجلاء المدنيين عبر ممرات آمنة.