الخارجية الروسية: سنقدم ردا مناسبا على طرد فرنسا عدد من الدبلوماسيين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستقدم ردا مناسبا على طرد فرنسا عدد من الدبلوماسيين الروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في وقت سابق، إنها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، كانوا يمارسون نشاطا يتعارض مع مصالح الأمن القومي الفرنسي.

السلطات الفرنسية ستطرد 35 دبلوماسيا

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن خطوة باريس جزء من إجراءات الدول الأوروبية، فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن مصادر، قولها إن السلطات الفرنسية، ستطرد 35 دبلوماسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الروس سيحاولون محو آثار جرائمهم، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ مجرم حرب، وقال إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب.

الرئيس الأمريكي يصف بايدن بالوحشي

ووصف بايدن، الرئيس الروسي، بأنه وحشي، وقال الرئيس الأمريكي، «عليه أن يُحاسب»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، أعلن عقب محادثات لمجموعة الاتصال الوزارية التابعة للجامعة العربية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن دول الجامعة مستعدة للعب دور الوسطاء في المفاوضات بين موسكو وكييف.

وأوضح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حول إعلان وتطبيق عقوبات من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد روسيا، أن الدول العربية ملتزمة بقواعد العمل المعمول بها وتؤيد النظر في هذه القضايا وحلها على الدوام في إطار مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت دول الجامعة العربية على ضرورة ضمان سلامة الجالية العربية في أوكرانيا.