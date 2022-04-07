ياسين السقا يظهر للمرة الأولى في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

ظهر الفنان الشاب ياسين السقا، نجل أحمد السقا، للمرة الأولى ضمن أحداث مسلسل الاختيار3 الحلقة 5 التي عرضت اليوم على شبكة قنوات «ON» ومنصة «Watch IT» الإلكترونية، وحققت الحلقة ردود أفعال إيجابية بعد دقائق من إذاعتها، والتي تطرقت لعدد من الأحداث الهامة التي شهدها الشارع المصري خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ولم يتعد ظهور ياسين السقا على الشاشة سوى دقائق معدودة، حيث يقوم بدور واحد من الشباب الرافضين للإعلان الدستوري الذى أصدره محمد مرسي عام 2012، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، التي عرض خلالها لقطات أرشيفية من المظاهرات التي جابت الميادين المصرية رافضة لتنصيب مرسي لنفسه كـ«حاكم بأمر الله»

الظهور الأول لياسين السقا ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

وشهد ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، اجتماع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، مع محمد مرسي، أكد خلاله «السيسي» رفضه التام للإعلان الدستوري الذي أدى إلى حالة من الغضب في الشارع قد تصل إلى شفا الحرب الأهلية، وحذره بأن الجيش لن يكون طرفا ضد الشعب.

السيسي يحذر مرسي من حرب أهلية بسبب الإعلان الدستوري

وبخلاف ياسين السقا، يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب من بينهم أمير المصري، ميرنا نور الدين، ملك بدوي، نور محمود بالإضافة إلى عدد من النجوم الكبار من بينهم ياسر جلال، أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، عبد العزيز مخيون بالإضافة إلى محمود البزاوي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.