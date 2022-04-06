الاختيار 3.. رأي «السيسي» في الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي عام 2012

استعرض مسلسل الاختيار 3، الذي يُعرض على شاشة «أون»، رد فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل في 22 نوفمبر 2012، حينما كان السيسي وزيرًا للدفاع، إذ شعر السيسي بخيبة أمل مما تقوم به مؤسسة الرئاسة، وقال لمساعدة: «اطلب مكتب رئيس الجمهورية»، وبالفعل قابل السيسي، محمد مرسي في قصر الاتحادية يوم 25 نوفمبر 2012.

السيسي: البلد رايحة في سكة الانقسام بسرعة شديدة جدا

ووجه السيسي، حديثه لمرسي في هذا الوقت، قائلًا: «كده البلد رايحة في سكة الانقسام بسرعة شديدة جدا، سيادتك عارف إن الجيش لا يمكن يسمح بكده، البلد دي لو دخلت في حرب أهلية هتخرب، صحيح، مش هيفضل حاجة فيها لا للإخوان أو لغيرهم، سيادتك رئيس الجمهورية المنتخب ومقاليد الحكم في إيديك، ياريت يا فندم منتسرعش، لازم يا فندم القرارات تبقى مدروسة شوية حفاظًا على استقرار الأوضاع».

السيسي: الإعلان الدستوري مرفوض من كل التيارات السياسية والأحزاب

فيما سأل محمد مرسي، السيسي قائلًا: «إنت تقصد الإعلان الدستوري المكمل اللي أنا أصدرته؟»، فيما رد السيسي: «أيوه، ده مرفوض من كل الشعب يا فندم، مرفوض من كل التيارات السياسية والأحزاب»، بينما كان رد مرسي عليه: «أنا استعملت سلطاتي كرئيس للجمهورية»، فكان جواب السيسي: «لازم نراعي النتائج يا سيادة الرئيس، الموقف في الشارع محتدم جدًا، والصدام قائم ما بين الثوار وما بين الإخوان».