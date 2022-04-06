خيرت الشاطر في تسريب جديد بمسلسل الاختيار 3 الحلقة 5: «لينا تار مع الجيش»

جاء ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، تسريب جديد لـ خيرت الشاطر، أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وهو يتحدث عن وجود ما وصفه بـ«الثأر» بين أعضاء الجماعة والجيش المصري، بسبب خضوعهم لمحاكمات عسكرية بسبب الجرائم التي ارتكبوها، وهو ما كان يسبب أزمة في قراراتهم في أي موضوع يتعلق بالجيش يطرحه مكتب الإرشاد للمناقشة.

وقال خيرت الشاطر في التسريب، الذي عرضه المخرج بيتر ميمي ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، «الحاجة اللي أن مكتب الإرشاد الحالي أكتر من نصه اتحاكم عسكريا، والمكتب التنفيذي بتاع الحزب الحالي أكثر من نصه اتحاكم عسكريا، وبالتالي لما نيجي نناقش أي حاجة خاصة بالجيش والتعامل معاه بيبقى كل واحد على مستواه الشخصي حاسس بتار، فدي بتتعبنا في مسائل كتيرة بشكل مش مظبوط».

بيتر ميمي يذيع تسريات تعرض للمرة الأولى في الاختيار 3

ولم تكن تلك المرة الأولى في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5، التي يتم فيها إذاعة تسريب مقطع فيديو لأحد قيادات الجماعة الإرهابية ضمن أحداث المسلسل، حيث يضع المخرج بيتر ميمي مقطع فيديو يذاع للمرة الأولى من تلك التسريبات في نهاية كل حلقة من مسلسل الاختيار 3.

تسريبات الاختيار 3: محمد بديع يصف السلفيين بـ«الشراذم».. والشاطر: «ببلغ عنهم أمن الدولة»

وشهدت الحلقات السابقة مقطع فيديو للمرشد العام للجماعة، محمد بديع، وهو يتحدث عن السلفيين يصفهم خلاله بـ«الشراذم»، وأنهم ليسوا يدا واحدة، بينما قال الشاطر في مقطع آخر إنه يزرع جواسيس في صفوفهم ويبلغ عنهم أمن الدولة، قائلا: «أنا بزرع ناس في وسطهم وبتابع كل تفاصيلهم وأي حاجة فيها قلق ولا خطر بحاول أعالجها، ولما بلاقي معلومة مثلا موجودة بروح مكلم أمن الدولة».