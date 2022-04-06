الاختيار 3.. السيسي لـ مرسي: «لو الإخوان انشغلوا بالبلد مكنش ده حالنا»

استعرض مسلسل الاختيار 3، الذي يُعرض على قناة «أون»، تفاصيل لقاء الفريق عبدالفتاح السيسي آنذاك، ومحمد مرسي في قصر الاتحادية يوم 25 نوفمبر 2012، بعد ثلاثة أيام من إعلان محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل، وحينها كان السيسي وزيرًا للدفاع، إذ قال لمحمد مرسي: «الثوار رافضين والأحزاب والشعب وكل التيارات»، فرد مرسي: «هما الإخوان مش ثوار يا سيادة الفريق ولا إيه؟».

الجيش ضد حدوث فتنة وانقسام

ورد السيسي على مرسي: «الإخوان مشغولين بالجماعة يا فندم، لو كانوا مشغولين بالبلد مكناش وصلنا للوضع ده»، فيما تساءل مرسي عن موقف القوات المسلحة من الإعلان الدستوري المكمل، فكان رد السيسي: «الجيش ضد حدوث فتنة وانقسام، والإعلان الدستوري عامل حالة من عدم الرضا في الشارع والأحزاب والاتحادات حتى داخل مؤسسة الرئاسة بدليل أن مستشارين سيادتك قدموا استقالتهم».

السيسي: لا بد من تصحيح الموقف

ورد مرسي: «وهما دول كانوا مستشارين دول كانوا منظر كده»، فيما كان رد السيسي: «لابد من تصحيح الموقف، لأن الأمور لو زادت على كده الجيش مش هيقدر يتدخل، الضابط والصف ضابط والعسكري كلهم من الشعب يا فندم، لو حضرتك مش موافق على الكلام ده، لو سمحت لي استقالتي هتبقى موجودة على مكتبك بعد دقيقة واحدة».

تسريب لخيرت الشاطر عن القوات المسلحة

واستعرضت حلقة اليوم، تسريبا من خيرت الشاطر، أحد قيادات الإخوان يتحدث عن القوات المسلحة: «الحاجة اللي الناس كتير مش عارفينها، أن حاليا مكتب الإرشاد الحالي أكتر من نصه اتحاكم عسكريا، والمكتب التنفيذي بتاع الحزب الحالي أكتر من نصه اتحاكم عسكريا، وبالتالي لما نيجي نناقش إحنا أي حاجة خاصة بالجيش والتعامل معاه بيبقى كل واحد على المستوى الشخصي حاسس بتار فدي بتتعبنا في مسائل كتير، بشكل مش مضبوط».