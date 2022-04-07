الاختيار 3 الحلقة 5.. الفكر التكفيري يمنع مرسي من حضور حفل تنصيب البابا

استعرضت الحلقة 5 من مسلسل الاختيار 3، المذاع ضمن دراما رمضان 2022، موقف جماعة الإخوان الإرهابية من حفل تنصيب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

مرسي وحفل تنصيب البابا

وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك الخروج من مأزق حضور رئيس الجمهورية محمد مرسي حفل تنصيب البابا، الذي لا يتفق مع فكر الجماعة التكفيري، فهم لا يعترفون بشيء يسمى المواطنة والنسيج الواحد.

وأوفد المعزول مرسي مندوبًا رئاسيًا لحضور حفل تنصيب البابا؛ الأمر الذي أكد الفكر التكفيري لتلك الجماعة، وهو ما أثار حفيظة الأخوة الأقباط آنذاك.

مرسي ليس رئيسا لكل المصريين

وأكد موقف عدم حضور الرئيس الإخواني محمد مرسي حفل تنصيب البابا تواضروس على الكرسي الباباوي، أن مرسي ليس رئيسًا لكل المصريين، وإنما هو يعمل لدى الجماعة ومن أجلهم فقط ولا ينظر للدولة العريقة ولا قيمتها.

ومن جانبه، قال إبراهيم ربيع، الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية صاحبة فكر تكفيري، وتعمل على تكفير المخالفين واستباحة دمائهم على حد قوله، مشيرا إلى وجود حملة لتكفير رجال الشرطة والجيش واستباحة دمائهم.

فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية

وأضاف ربيع، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الإخوان حكموا بالإرهاب والتهديد، وأيديولوجيتهم مبنية على العنف والمصلحة، وكان هدفهم في سنة الحكم جعل مؤسسة الرئاسة شعبة إخوانية.

وتابع أن مصر في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، قضت عاما تحت حكم التنظيم، مارس خلاله القتل للوصول إلى مصالحه وأغراضه، لافتًا إلى أن شعار الإخوان خلال فترة حكمهم كان إما أن تكون مع الجماعة أو تكون كافرا مرتدًا عدوًا للإسلام، على اعتبار أن التنظيم هو الإسلام، مؤكدا أن الإخوان استغلوا باقي جماعات الإسلام السياسي كقطعان لتحقيق غايتهم.