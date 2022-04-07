نجوم الفن يحتفون بـ رحمة أحمد في الكبير أوي 6: مولد نجمة كبيرة

إشادات عديدة نالتها الفنانة رحمة أحمد بعد عرض الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي6، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئتها بدور «مربوحة»، زوجة الكبير الجديدة.

وكتب عنها الفنان حازم العلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قنبلة الكوميديا رحمة أحمد مربوحة، مبروك يا من أشار إليك الله الذي وهبك الكوميديا بالفطرة و ميزك بها».

حازم العلي: رحمة أحمد خريجة المسرح منبع المواهب الحقيقية

وأضاف «العلي»: «بدأت من مسرح الجامعة مع حبيبي صلاح الدالي ثم مع النجم أحمد أمين حتى رأيتها على المسرح، كانت نجوميتك واضحة من يوم ما شاهدت عرض دي چاڤو على مسرح الهناجر بصديقي النجم تامر نبيل والممثلين الجبابرة أحمد السلكاوي ومحمد يوسف أوزو وبسمة ماهر ثم أحمد خشبة ورشا جابر، عندما انضممت لهذا الفريق الرائع، وكانت من إخراج الحبيب أحمد فؤاد، ضحكت من قلبي وهنا يكمن سر موهبة رحمة، تلك هي البداية القوية ولسة لما الخبرة تزيد هذا هو المسرح منبع المواهب الحقيقية، وأكم من الموهوبين والممثلين الرائعين المختبئين داخل المسارح على مستوى الجمهورية».

واختتم العلي: «مؤخرا أدرك صناع الفن تلك الحكمة وعرفوا السر وسعوا وراءه ونقبوا، فوجدوا كنوزا متلألئة أضاءت أعمالهم بالنور، ولا يقتصر هذا على الممثلين فقط، وبالفعل جاء النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي خصيصا لمشاهدة العرض ولهم كل الشكر والاحترام والتقدير».

نشوى مصطفى: أهلا بكي في عائلة الفن المصري

وقالت عنها نشوي مصطفى: «رحمة أحمد اهلاً وسهلاً بيكي في عيلة الفن المصري، كوميديانة حتكمل مسيرة أكابر فن الكوميديا، موهوبة وحضورها طاغي، وفيه ممثل عظيم، عظيم أوي، محظوظة رحمة وأمها داعية لها إنها تقف قدام نجم كبير أوي فنيا وإنسانيا، بيحضر لها اللعبة الحلوة علشان هي تجيب جون، أحمد مكي أنت الكبير أوي بجد».

وقال عنها الفنان إسلام إبراهيم: «أنا مش فاكر إني ضحكت الضحك ده بصوت عالي قدام التلفزيون وكل المدة دي قبل كدة، أنا قلبي كان هيقف من الضحك، مش ممكن خفة الدم والحضور والبساطة، ربنا يسعد كل موهوب بجد بيقدر يمتع الناس ويسعدهم، رحمة أحمد فرج جوهرة من جواهر المسرح النهاردة كان مولد نجوميتها».