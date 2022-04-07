وظائف خالية في بنك الإسكندرية وفروعه بمصر.. اعرف الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، إذ يحرص البنك بين الحين والآخر على توفير فرص عمل للحاصلين على بكالوريوس التجارة وما يعادلها من شهادات، أو هؤلاء الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح البنك في إعلانه ذلك تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها عبر حسابه الرسمي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف الخالية، ومسئوليات الوظائف الخالية، والتي جاءت كالتالي:

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديه خبرة من 5 سنوات في العلاقات العامة والفعاليات والأنشطة.

- أن يكون لديه مهارات القيادة ومهارات العرض والاتصال الجيد.

مسؤوليات الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية

- يقوم صاحب الوظيفة بإدارة الإعلام والأطراف الثالثة والهيئات التنظيمية والجمهور العام مع التركيز على إدارة نشر الأخبار والتغطية والترويج للبنك في المجال العام.

- ثم يقوم الموظف بإدارة قنوات الاتصال بين البنك ووسائل الإعلام المختلفة لضمان علاقات إيجابية مع زيادة التغطية الإعلامية الإيجابية إلى أقصى حد.

- إدارة وتخطيط وتنفيذ جميع فعاليات أو أنشطة التسويق والرعاية التي يقوم بها البنك بما في ذلك إدارة الأحداث والتنظيم والتخطيط والتنفيذ وتقديم الأحداث ذات الجودة العالية والمعايير العالية.

- تطوير ومراقبة فعالية ما بعد الأحداث وتقييم الرعاية.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر الصفحة الرسمية لبنك الإسكندرية عبر الموقع الرسمي الخاص بالبنك على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، ثم التوجه للبنك بعد تحديد موعد له لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بالوظيفة، حتى يتم قبوله بها.