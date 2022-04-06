وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية.. اعرف التفاصيل لو عايز تقدم

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على فرصة عمل عن وظائف خالية في الكثير من المؤسسات والهيئات والشركات المختلفة، سواء كانت تلك الجهات خاصة أو حكومية، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بين الحين والآخر، وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف جديدة في عدد من الشركات المختلفة.

وأوضحت مبادرة «توظيف مصر» في إعلانها ذلك عن تفاصيل تلك الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والذي جاء كالتالي:

1- وظائف مؤسسة صناع الحياة

أعلنت المؤسسة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- ممثل تمويل مباشر، يكون حاصل على مؤهل متوسط أو الطلبة، ويفضل أن يكون لديه خبرة في التطوع، وتكون المهام المطلوبة منه هي تمثيل صناع الحياه في مقرات التمويل مع شرح ونشر حملات صناع الحياه التمويلية.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في أكتوبر والتجمع ومدينتي والعبور والمعادي.

- الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في التطوع أو مجال المبيعات.

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية لوظيفة ممثل تمويل أساسى + عمولة + بدل انتقالات.

- عدد ساعات العمل 6 ساعات.

- مواعيد عمل مرنة تناسب الطلبة بنظام الشيفتات.

- عدد يوم إجازة فى الأسبوع.

- فرص سريعة للترقيات.

- تدريبات مجانية بشكل مستمر.

وظائف شركة المصريون المتحدون (فرايد تشكين)

أعلنت الشركة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- مكان العمل يكون في مصر الجديدة (قصر الطاهرة).

- جمع المؤهلات (طالب - مؤهل متوسط - مؤهل فوق متوسط - مؤهل عالى).

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- موقف الذكور من التجنيد واضح.

الحقوق والمميزات

- الراتب تبدأ من 2500 إلى 3000 جنيه.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين وجبة.

- يفضل الخبرة في فرايد تشكين.

- يوم إجازة في الأسبوع.

وظائف مجموعة صيدليات صحة

أعلنت مجموعة صيدليات صحة عن حاجتها لعدد من الوظائف الخالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- صيدلي يكون حاصل على بكالوريوس صيدلة.

2- دليفري، ويلزم إجادة القراءة والكتابة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل للصيدلي في مدينة نصر، وللدليفري في مدينة نصر والتجمع.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- خبرة للصيدلي من عام وحتى 3 سنوات.

مميزات وحقوق العمل

- تمنح الشركة للعاملين راتب مجز.

- عدد ساعات عمل الصيدلي 8 ساعات والدليفري 12 ساعة.

- يوم إجازة في الأسبوع.