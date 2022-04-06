الشباب والرياضة تطرح وظائف بمرتبات مغرية.. اعرف التفاصيل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، مسيرتها الناجحة واستراتجيتها المجتمعية التي تساهم بشكل واضح في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة » سواء بتوفير فرص العمل اللائقة والوظائف المناسبة للشباب والخريجين في القاهرة والمحافظات، أو بالمشروعات الصغيرة والاستثمار في مراكز الشباب وإتاحة الفرصة للشباب للتدريب والتأهيل لاختراق سوق العمل في كافة المجالات.

تأمينات اجتماعية وصحية في وظائف وزارة الشباب

ونجحت وزارة الشباب، على مدار أكثر من ثلاث سنوات في توفير مئات فرص العمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث، لكافة المؤهلات الدراسية، وبخبرات ودون خبرات، مع وضع المقبولين تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال الاتفاقات والبروتوكولات التي وقعتها الوزارة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وبصفة خاصة شركة ما يكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، حيث قامت الوزارة بتوفير فرص العمل للشباب عن طريق مبادرة توظيف، وملتقيات التوظيف، ومنها اليوم المفتوح للتوظيف.

التعاون مع شركتي ما يكروسوفت وكير لتوفير فرص العمل للشباب

ومن المبادرات التي نجحت وزارة الشباب في توفير فرص عمل ووظائف لائقة من خلالها للشباب، إعلان توظيفي بشركة« Cashless » بفروع العمل بالقاهرة.

«الوطن» تستعرض تفاصيل توفير وزارة الشباب والرياضة للعديد من فرص العمل والوظائف على النحو التالي :

1. خدمة عملاء (Face to face)، وهي وظيفة مؤقتة لمدة 3 شهور.

2- أماكن العمل للمقبولين متاحة في مناطق ( التجمع الخامس - شيراتون)

ووضعت الوزارة وأطراف توفير فرص العمل، وزارة الشباب والرياضة ، وشركتي ما يكروسوفت وكير مصر للتنمية العديد من الضوابط والاشتراطات للمرشحين لشغل الفرص العمل ومن بينها :

شروط ومميزات الوظائف المعلنة للشباب

• مؤهل عال

• الحد الأقصى للسن 30 سنة

• لا يشترط الخبرة

• لغة إنجليزية جيدة

أهم المميزات التي أغرت بها الوزارة وشركات التوظيف المرشحين للعمل بشركة «كاش ليس» ومن بينها:

- راتب مجز

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- يومان إجازة في الأسبوع

- تأمينات اجتماعية

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية https://bit.ly/3NJygwH

للاستعلام عن طريق التقدم للوظائف والاستفسار عن الضوابط والمميزات من خلال هاتف برقم : 01273317009 ، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي https://bit.ly/3wXisA.