وظائف شركة المياه.. تعيين محصلين بنظام العمولة والعقود المؤقتة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، صدور القرار رقم 8 بموافقة مجلس إدارة الشركة بالإجماع في جلسته رقم 220، على التعاقد بعقود مؤقتة مع 97 محصلا من المتقدمين للإعلان رقم 4 لسنة 2022، الخاص بوظيفة محصل بنظام العمولة.

التعاقد مع 97 محصلا بنظام العمولة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيجري التعاقد بـ عقود مؤقتة مع 97 من المتقدمين للإعلان بوظيفة محصل بنظام العمولة اعتبارا من أول شهر إبريل 2022، طبقا للقواعد واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

4 شروط للتقدم لوظيفة محصل بنظام العمولة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الشروط العامة للتقدم لوظيفة محصل بنظام العمولة، وهي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يجري تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمراكز: «مدينة المنصورة - مركزي المنصورة ومحلة دمنة - المطرية - المنزلة».

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله.

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو عام 2022 عن 30 عامًا.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدا ومختوما بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنًا لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد انتهاء الدورة ويصرف بدل انتقال وفقًا لأحكام العقد.