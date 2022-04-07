إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالخرطوش بسبب خلافات على «الركنة» ببولاق الدكرور

نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص من عائلتين في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن إصابة 3 من المتشاجرين برش خرطوش، وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أن خلافات بين صاحب ورشة ميكانيكا واثنين من أبنائه، وبين مالك معرض موبيليا واثنين من أبنائه، بسبب ركن سيارات الورشة أمام المعرض أدت إلى نشوب المشاجرة، وأطلق مالك المعرض أعيرة نارية أصابت الطرف الأول، وتم ضبط المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

إطلاق أعيرة نارية في شارع المعرض

ورد بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بشارع المعرض.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن مالك معرض موبيليا واثنين من أبنائه تشاجروا مع صاحب ورشة ميكانيكا واثنين من أبنائه، بسبب خلافات على ركن سيارات الورشة أمام المعرض، وأطلق صاحب المعرض أعيرة نارية أصابت صاحب الورشة وابنيه برش خرطوش.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين، والسلاح الناري، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.